Crollo City, Guardiola: "Fine di un'era? La gente lo vuole, lo so da tanto tempo"

"Lo sport non è sempre sole. Non è sempre momenti buoni. In conferenza stampa mi è stato chiesto se questa è la fine di un'era. So che la gente lo vuole. Lo percepisco da molti, molti anni. Dobbiamo cercare di vincere di nuovo, dobbiamo cambiare le cose rapidamente. Il calendario sarà difficile, ma ciò avverrà quando i giocatori torneranno. Al momento non siamo in grado di mantenere il massimo livello per 90 minuti". Gli alibi ci sono e non sono pochi. Innanzitutto sarebbe da folli pensare che una squadra possa dominare per 9 stagioni di fila. Da quando è arrivato al City Guardiola ha disputato 8 Premier, vincendone 6. Ha lasciato le briciole al Chelsea, il primo anno in cui è arrivato in Inghilterra, quando ancora doveva abituare la squadra ai suoi metodi e sé stesso al calcio britannico, e al Liverpool nel 2020 (l'anno della sospensione per il Covid). Questa è la sua nona stagione e, nonostante tutto, è secondo in classifica a cinque punti da un Liverpool schiacciasassi in Premier e in Europa, e in piena corsa in Champions, a quota 7 (sempre a meno 5 dai cannibali Reds, anche in questo caso dominatori solitari, addirittura a punteggio pieno nella competizione).