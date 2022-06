Lo United non fa acquisti, Ronaldo contrariato: c'è il Bayern alla finestra

IL MAL DI PANCIA

Dall'Inghilterra: CR7 pensa di andarsene, ha dubbi sul ritorno alla competitività dei Red Devils

Cristiano Ronaldo è preoccupato e contrariato per la mancanza di acquisti del Manchester United, che si è fatto soffiare dal Liverpool Darwin Nunez e non riesce a chiudere le operazioni Frankie de Jong ed Antony. Secondo la stampa inglese, CR7 starebbe pensando a un clamoroso addio, nonostante ancora un anno di contratto e le parole di stima per il nuovo manager Erik ten Hag. Il Mundo Deportivo va oltre e ipotizza un possibile matrimonio tra il fuoriclasse lusitano e il Bayern Monaco. La classifica dei primi 10 migliori marcatori in nazionale



















Un anno dopo il clamoroso addio alla Juve, a Cristiano Ronaldo è tornato il mal di pancia e starebbe pensando di salutare per sempre il Manchester United. La gioia e l'ottimismo manifestati anche pubblicamente per l'arrivo in panchina di Ten Hag sembrano aver lasciato spazio a rassegnazione e preoccupazione. Soprattutto perché il portoghese teme che i Red Devils non riescano a tornare subito competitivi, dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League nella stagione appena conclusa. CR7 si sta godendo le vacanze in famiglia e segue con una certa ansia il mercato dello United, fermo ancora a zero nella voce acquisti. Al momento il club inglese sta prendendo solo porte in faccia e non riesce a chiudere le trattative, come quelle per l'attaccante dell'Ajax Antony o il centrocampista del Barça De Jong.

Vedi anche Calcio estero La Bugatti Veyron da 2 mln di euro di Ronaldo finisce fuori strada Tutti campanelli d'allarme che non fanno dormire sereno il portoghese che a 37 anni non è ancora sazio di gol e vittorie. Così, dopo aver giocato in Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia, Ronaldo potrebbe approdare ora in Bundesliga, dove ad attenderlo ci sarebbe il Bayern Monaco. Con Mané e CR7 dimenticare Lewandowski potrebbe essere più facile.