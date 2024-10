Lo United ha scelto Ruben Amorim: si tratta con lo Sporting Lisbona per la clausola

Il Manchester United ha scelto il sostituto di Erik Ten Hag, esonerato dopo la sconfitta in Premier League contro il West Ham. Trattasi di Ruben Amorim, attualmente alla guida dello Sporting Lisbona. Nelle ultime ore sono già iniziate le trattative con il club portoghese per svincolare il 39enne che già detto sì ai Red Devils. Per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2027 da circa 7-8 milioni di euro a stagione. Nella serata di oggi lo United manderà tre emissari in Portogallo al fine di ultimare l'accordo con il tecnico che stasera potrebbe allenare per l'ultima volta i biancorossi in coppa.