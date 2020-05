Livingston: il destino del terzo portiere è in mano ai tifosi

IL SONDAGGIO

Decidere le sorti di un calciatore con il voto da casa. E' la scelta bizzarra ( e tutta da verificare legalmente) presa dal Livingston, club della Serie A scozzese, nei confronti del terzo portiere Gary Maley, in scadenza a giugno. "Con il suo contratto che scadrà il prossimo mese, stiamo mettendo nelle mani dei tifosi la scelta se dobbiamo o meno offrire a Stretch un rinnovo. Resta o va via - decidete voi!" il post su Twitter.

Arrivato al Livingston nel 2016, in quattro anni il 37enne portiere ha collezionato solo 9 presenze non gioca in prima squadra da oltre due anni. Nonostante le pochissime gare, Maley deve però essere entrato nel cuore dei suoi tifosi, visto che il 68,3% dei votanti ha detto sì al rinnovo (oltre 160mila i voti raccolti).

