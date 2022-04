Liverpool, Salah: "Rinnovo? Non è solo una questione di soldi"

Il Liverpool è ancora in corsa per vincere tutto, la squadra di Klopp è un rullo compressore ma non è tutto rose e fiori. In casa Reds continua a tenere banco il caso del rinnovo di Mohamed Salah, il cui contratto scade nel giugno 2023. Le lunghe trattative per il rinnovo non hanno portato ancora alla fumata bianca e il suo futuro è un grosso punto interrogativo. "Non lo so, ho ancora un anno di contratto - ha detto a Four Four Two -. Penso che i tifosi sappiano cosa voglio, ma non è solo una questione di soldi. Quindi non lo so, non posso dirti esattamente".