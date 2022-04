Dal Liverpool all'Inter, le squadre cannibali : speranza per tutti, trofei per pochi

SI TIRANO LE SOMME

Diverse le formazioni a caccia dei vari "Tripletini" stagionali: i Reds di Klopp possono conquistarne quattro

Decine di squadre, centinaia di partite e una manciata di trofei da conquistare. Ogni anno i sogni e le ambizioni di calciatori e tifosi in giro per l'Europa si rinnovano, ma a conti fatti dopo nove mesi di battaglie a gioire sono quasi sempre pochissime - e cannibali - squadre. Dal Psg in Francia all'Inter in Italia, passando per il Real Madrid e il Liverpool, sono poche le squadre pronte a giocarsi i trofei in palio, spesso conquistando tripleti e tripletini vari.

Sfogliando gli almanacchi e i tabellini la situazione balza subito all'occhio. Ad aprile-maggio, quando si tirano le somme della stagione, sono sempre le stesse squadre a ricomparire. Eccezion fatta per Europa League e Conference League, che però difficilmente ospitano squadre dominanti in patria, nelle varie classifiche di campionato e nelle finali locali e internazionali i nomi sono ridondanti, a partire dall'Italia.

Getty Images

Per la Serie A la rappresentante più continua è l'Inter di Simone Inzaghi. I campioni in carica a poche settimane dalla fine della stagione sono ancora in piena corsa per il "Tripletino" da completare con Scudetto e Coppa Italia dopo aver messo in bacheca la Supercoppa italiana.

Spostandoci in Spagna, in corsa per il "tripletino" iberico c'è il Real Madrid di Ancelotti che però non potrà festeggiare il vero "Triplete" dopo l'eliminazione in Copa del Rey. Poco male, i Merengues - nell'anno in cui il Barcellona si è tirato fuori da tutto - stanno attendendo solo la matematica per conquistare l'ennesimo titolo de LaLiga, e sono una delle quattro semifinaliste in Champions League dopo aver eliminato PSG e Chelsea.

Discorso simile in Inghilterra dove però è il Liverpool, ancora prima che il Manchester City, ad aver la possibilità di concludere una stagione con le tasche strabordanti di trofei. La squadra di Klopp è in semifinale di Champions e in piena lotta per conquistare la Premier League esattamente come il Manchester City di Guardiola, ma qualcosa i Reds l'hanno già messa in bacheca quest'anno - la EFL Cup - e possono portare a casa anche la FA Cup vincendo la finale contro il Chelsea. Potenzialmente quattro trofei.

Meno protagonisti del solito, ma comunque vincenti come consuetudine anche Bayern Monaco e PSG. Bavaresi e parigini pagano lo scotto di una eliminazione precoce in Champions League, ma anche nelle rispettive coppe nazionali. Detto questo il Bayern di Nagelsmann concluderà la stagione con due trofei (Bundesliga e Supercoppa), così come il PSG (Ligue 1 e Coppa di Lega).

Getty Images

La vera sorpresa tra i soliti noti semmai ha i colori dele le sembianze di Unai Emery. Al Sottomarino Giallo, campione in Europa League nella scorsa stagione e in semifinale di Champions League in questa, il compito di riscrivere la storia con un autografo tutto nuovo sulla competizione più importante.