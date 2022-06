Liverpool, c'è il prezzo per Salah: il Real ci pensa. Gabriel Jesus vola all'Arsenal

RUMORS

L'egiziano va in scadenza e il rinnovo non arriva. Neymar pronto a restare al Psg

Haaland al City, Nunez al Liverpool, Mané al Liverpool. Tre colpi in un mese, poi acque agitate ma nemmeno molto con la situazione del Barcellona a fare un po' da tappo. Il calciomercato stenta a decollare anche al di fuori della Serie A, ma mentre il Real Madrid ha speso molto per Tchouameni, le altre big del calcio sono in attesa di capire quale sarà il primo tassello a muovere un domino importante. In teoria, perché la pratica al momento dice un'altra cosa, dovrebbe essere Robert Lewandowski al Barcellona ma il Bayern Monaco, nonostante la richiesta esplicita del polacco di cambiare aria, ha fatto il prezzo e non scenderà sotto i 50 milioni di euro.

La trattativa che al momento potrebbe incendiare l'estate di mercato porta ancora una volta a Liverpool e sotto i riflettori, dopo l'addio di Mané, c'è la situazione di Salah. L'egiziano è in scadenza di contratto nel 2023 e al momento i primi approcci per un rinnovo sono stati freddi. Ecco perché i Reds non hanno escluso a priori un'altra cessione illustre e allo stesso tempo il Real Madrid ci sta pensando seriamente. Secondo il The Sun, Perez potrebbe puntare sull'egiziano dopo aver visto sfumare l'affare Mbappé, ma i Reds chiedono almeno 75 milioni di euro.

Sempre in Premier League, un altro attaccante è pronto a cambiare maglia passando dal Manchester City all'Arsenal: Gabriel Jesus. Il brasiliano, chiuso al City dall'arrivo di Haaland e Alvarez, dopo settimane di contatti avrebbe deciso di cedere al corteggiamento dei Gunners che sul piatto sono disposti a mettere 45 milioni di sterline per riempire i vuoti lasciati da Aubameyang e Lacazette.

Infine resta da monitorare la situazione Neymar. L'attaccante brasiliano del Psg, accostato a diversi club negli ultimi giorni dopo le parole del presidente Al-Khelaifi, ha voluto chiudere ogni speculazione sul proprio futuro bollandole come "fake news", ma dei trei tenori là davanti è il più sacrificabile. Stesso discorso per Mauro Icardi, fuori dal progetto tecnico parigino ma al momento ostaggio del proprio contratto milionario.