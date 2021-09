Leonardo: "Non vedo un PSG senza Mbappé a fine stagione"

LA TELENOVELA

Il ds dei francesi: "Non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid"

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé ai microfoni di Canal+. "Non vedo Mbappé partente a fine stagione - le parole del brasiliano -. Nessuno qui al PSG pensa ad un futuro senza Kylian. Il rapporto tra lui e il PSG è profondo, ecco perché non pensiamo a questo scenario". Frecciata al Real: "Non siamo stati contenti del loro comportamento, la loro offerta insufficiente". Getty Images

Leonardo ha parlato dell'assalto degli spagnoli al gioiello francese in scadenza nel 2022. "Avviare trattative per uno dei migliori calciatori al mondo nell'ultima settimana di mercato ha generato una situazione che non ci è piaciuta - si è lamentato il ds dei parigini -. Siamo stati chiari per quanto riguarda la nostra posizione circa l'offerta. Non era sufficiente, essendo più bassa di quanto avevamo sborsato per prenderlo. L'ultima offerta di cui hanno parlato, poi, non è mai arrivata. Non si può organizzare un mercato per due, tre o quattro mesi e cambiare i piani così".

In casa PSG faranno di tutto nei prossimi mesi per convincere il calciatore a prolungare il suo contratto. "Kylian rappresenta molto per noi. Non solo perché è francese, ma anche perché è uno dei migliori calciatori al mondo. E poi come persona ci piace, piace a tutti. Messi, Neymar e Mbappé non sono una cosa da guardare per un solo anno, penso che siano molto complementari".