L'assist di Braida: "Lautaro e Pjanic perfetti per il Barcellona"

L'OPINIONE

Lautaro Martinez e Miralem Pjanic per il Barcellona. Nomi caldi, accostati con insistenza al club catalano ormai da diverse settimane e, in attesa di capire come e quando si svilupperà il mercato post coronavirus, i due tasselli di Inter e Juventus sono destinati a diventare protagonisti della telenovela estiva. "Entrambi sono perfetti per il Barcellona" ha commentato Ariedo Braida, ex consulente di mercato dei catalani. Un assist motivato: "Lautaro può crescere molto; Pjanic è come Iniesta o Xavi".

Due trattative più che complicate, e lo sanno bene a Barcellona, ma di indiscussa qualità secondo l'ex ds del Milan Ariedo Braida che in passato ha lavorato al Camp Nou come consulente di mercato. L'intervista rilasciata al Mundo Deportivo potrebbe anche essere vista come una consulenza senza impegno per il Barça: "Sono due giocatori perfetti per il Barcellona. Lautaro è giovane e può crescere molto. Ha il profilo adatto per il gioco blaugrana, ha qualità, talento e senso del gol".

Così come Pjanic, probabilmente in uscita dalla Juventus che nell'affare vorrebbe inserire il cartellino di Arthur anche se nelle ultime ore si vocifera di un interessamento per il giovanissimo Ansu Fati: "Miralem è un centrocampista del genere di Xavi o Iniesta, magari non al loro livello assoluto, ma con ottimo tocco palla e grande intelligenza tattica".