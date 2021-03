Laporta prepara un piano per Messi: acquisti top e contratto a vita

BARCELLONA

I nomi sul tavolo sono quelli di Haaland e di Aguero

Un contratto a vita, valido anche dopo che avrà smesso di giocare, e acquisti importanti per tornare protagonista anche in Europa. Joan Laporta, presidente del Barcellona, sta preparando il piano per convincere Lionel Messi, in scadenza di contratto a giugno, a restare in Catalogna. afp

Secondo quanto riporta 'El Confidencial' il nuovo presidente offrirà un contratto a vita alla 'Pulce' (che potrebbe seguire a carriera conclusa le orme di Abidal come ambasciatore del club) in cambio di una significativa riduzione di stipendio, attorno al 30%, vista la difficile situazione economica del club. La società ha le idee chiare e vorrebbe costruire la squadra del futuro attorno al proprio leader.

Per questo sta pianificando anche una campagna acquisti all'altezza delle aspettative di Messi e dei tifosi. I nomi sul tavolo sono quelli di Haaland, stella del Borussia Dortmund, e di Aguero, attaccante del Manchester City a sua volta in scadenza in estate.