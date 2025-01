L'ex Milan Fonseca può tornare subito in pista: contatti con il Lione

Paulo Fonseca di nuovo in Ligue 1: si può. Nelle ultime ore il Lione avrebbe avviato i contatti per riportare in Francia l'ex tecnico del Milan, esonerato lo scorso 30 dicembre. Il portoghese, che ha già allenato il Lille, è tra i candidati per prendere le redini di Pierre Sage all'OL. Quest'ultimo infatti, è sotto osservazione dopo il deludente pari con il Tolosa e il clamoroso ko, con conseguente eliminazione nella Coppa di Francia a opera di un club dilettantistico.