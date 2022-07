Koulibaly: "Dopo 8 anni a Napoli cercavo nuova sfida. Jorginho mi ha scritto"

PRIME PAROLE AL CHELSEA

Il difensore senegalese racconta il passaggio dal Napoli al Chelsea in un'intervista per i canali ufficiali

Ci sarà tanto Koulibaly nel prossimo Chelsea e nel calcio d'elite. A 31 anni, il senegalese ha deciso di cambiare aria diventando pedina centrale dello scacchiere di Thomas Tuchel. Il passaggio da Napoli a Londra è stato senza dubbio complesso e snervante: Kalidou ha dovuto reggere le pressioni di una piazza affezionata e allo stesso tempo completare l'iter del trasferimento. Koulibaly ha fatto tappa a Londra per la firma sul contratto quadriennale, poi ha raggiunto i suoi nuovi compagni a Las Vegas. "A Napoli tutti mi conoscevano, ero felice lì. Ma dopo 8 anni avevo bisogno di una nuova sfida", racconta KK in un'intervista per il sito ufficiale. "Appena il Chelsea ha chiamato, non ho esitato. E potevo già arrivare nel 2016..."

L'ex giocatore del Napoli ripercorre le ore decisive che lo hanno portato a vestire la maglia dei Blues: "Volevo superare le visite mediche e andare al tour pre-stagionale in America il prima possibile, ma queste cose richiedono un po' di tempo. C'erano un sacco di scartoffie e documenti da sistemare prima, quindi ho camminato molto per l'hotel da solo per ammazzare il tempo mentre aspettavo che arrivasse il via libera! Ho parlato molto con l'allenatore e con la mia famiglia e sono davvero felice, perché ho preso una decisione importante. Volevo mettermi alla prova nel campionato più grande del mondo e voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità".

Nel nuovo spogliatoio, Koulibaly troverà due facce famigliari come quelle di Jorginho e Mendy: "Parlo molto con entrambi. Jorgi in realtà mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto se volevo venire al Chelsea! A quel tempo, non ero sicuro che mi volessero, ma ovviamente ho detto che sarei venuto con piacere. È stato lo stesso con Edou, mi ha fatto la domanda e gli ho detto che era già fatto e che l'avrei visto presto! Ora sono qui, sono davvero felice di iniziare questo viaggio emozionante".

Koulibaly ha mantenuto i contatti anche con il suo nuovo allenatore Thomas Tuchel: "Per me è importante che mi abbia chiamato, mi ha detto cosa vuole da me e tutto quello che mi ha anticipato si è rivelato ideale per venire al Chelsea. Sono davvero felice di lavorare con lui. Lo conoscevo dai suoi giorni a Parigi e mi ha chiamato direttamente per chiedermi se volessi venire al Chelsea, e ovviamente la risposta è stata sì. Sono davvero felice di lavorare con lui e di lavorare con il suo staff. È un brav'uomo, un ottimo allenatore e non vedo l'ora di lavorare con lui".

Ora Kalidou dovrà familiarizzare con i ritmi della Premier: "Tutto è una sfida personale nella vita. Trasferirsi a Londra, e in Premier League, dalla Serie A è un grande passo ma è quello che volevo fare e far capire a tutti che sono il giocatore che pensano. Penso che questo sia il momento giusto per venire e sono così felice di essere in questo grande club".