Karagumruk, Pirlo si presenta: "Importante ripartire, questo club è ambizioso"

Andrea Pirlo riparte dalla Turchia. "Per me è importante ricominciare dopo un anno di stop", ha dichiarato il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk durante una conferenza stampa a Istanbul trasmessa dalla Tv di Stato Trt. "Spero che quest'anno porti buoni risultati - ha aggiunto il tecnico -. Ho avuto tanti contatti con altre squadre, sia in Italia che all'estero ma sentendo anche le ambizioni di questa squadra mi hanno convinto a venire qui, perché sono le mie stesse ambizioni: fare un buon campionato".

© Getty Images