Juve, ciao Perin: al Benfica per 15 milioni. Da nuovo Buffon a quella maledetta bottiglietta d'acqua...

17/07/2019 di Lorenzo Marrucci

Nuovo Buffon, dicevamo. Non per il modo di parare né per l’approccio al ruolo, decisamente diverso da quello di Gigi, ma perché un’estate fa la Juventus aveva scelto lui come vice-Szczesny. Dandogli in mano le chiavi di futuro padrone della porta bianconera. E invece la sua stagione è andata peggio del previsto: solo 9 presenze, tutte in campionato, e un doppio infortunio. Il primo, quasi comico, una distorsione alla caviglia inciampando su una bottiglietta d’acqua durante un allenamento con la Nazionale. L’altro, più serio, la lussazione della spalla che ad aprile ha fatto terminare in anticipo la sua stagione.



Così dopo un solo anno Mattia ha deciso di volare via. Direzione Lisbona, dove di volo, in effetti, se ne intendono. Al Da Luz un’aquila decolla prima di ogni partita, Perin invece in Portogallo ci va con l’obiettivo di prendere spesso i voli di ritorno per l'Italia così da rispondere alle convocazioni di Roberto Mancini. In Nazionale non gioca da più di un anno, eppure un’estate fa duellava con Donnarumma per essere il titolare del nuovo corso azzurro.



Alla fine le troppe panchine con la Juve gli hanno fatto perdere persino il posto di riserva. Superato nelle gerarchie anche da Salvatore Sirigu, l’ultimo portiere volato lontano dalla Serie A - al Paris Saint Germain ormai 8 anni fa - per riconquistare l’azzurro. Adesso Mattia Perin, con gli Europei all’orizzonte, spera di imitarlo e riprendersi, a qualunque costo, tutto quello che ha perso in questi dodici mesi.