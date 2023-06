Inter Miami scatenato: dopo Messi vuole anche Di Maria e Paredes

GLI AMICI DELLA PULCE

La franchigia di Beckham pensa in grande e mette nel mirino due grandi amici della Pulce

© Getty Images L'arrivo di Leo Messi ha acceso i riflettori sull'Inter Miami, ora impegnato a rinforzare la rosa per regalare alla Pulce una squadra competitiva. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le voci di una ‘reunion' con vecchi compagni di squadra ma soprattutto amici stretti di Leo. Tra questi gli ex juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno concluso la loro sfortunata parentesi in bianconero: il Fideo è libero, ma preferirebbe rimanere ancora una stagione in Europa (c'è il forte interesse del Benfica), mentre il centrocampista rientra al PSG che non avrebbe problemi a liberarlo.

La rivoluzione in casa Miami è appena iniziata: dopo 16 giornate di campionato, la franchigia della Florida è ultima nella Eastern Conference con appena 15 punti, avendo perso ben 11 partite. E da qualche giorno è rimasta anche senza allenatore, dopo l'esonero di Phil Neville. In panchina Messi potrebbe ritrovare una vecchia conoscenza, il Tata Martino, e sul campo potrebbero raggiungerlo diversi ex compagni e amici.

Secondo il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, molto vicino a Messi, l'Inter Miami avvierà trattative per Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suarez, i primi due appena svincolatisi dal Barcellona mentre l'uruguaiano, suo grande amico, sta sparando le ultime cartucce di una carriera da favola in Brasile con la maglia del Gremio. L'idea del club statunitense è abbastanza chiara: mettere Messi nelle migliori condizioni possibili per fare la differenza, circondandolo di calciatori che conosce bene e con cui si trova a occhi chiusi.

Vedi anche Calcio estero Messi svela il suo futuro: "Non torno al Barcellona, vado all'Inter Miami"