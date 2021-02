In Brasile sono sicuri, Neymar rinnova questa settimana con Psg

Novità importanti in arrivo per il Psg e per il suo giocatore più importante. Neymar firmerà questa settimana il rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain. Lo riporta dal Brasile il portale TNT, secondo cui la stella dei francesi siglerà un accordo di quattro anni, fino al giugno 2026. L'annuncio è atteso già questa settimana.

afp