Il City congeda Aguero: "Non vediamo l'ora di dargli un degno addio a fine stagione"

MERCATO

Il club inglese gli dedica una statua. La Juventus alla finestra con Barcellona e Psg

Le strade di Sergio Aguero e del Manchester City si separeranno a fine stagione. E' lo stesso club inglese, per bocca del presidente Khaldoon Al Mubarak, a confermare che il contratto del Kun in scadenza a giugno non sarà rinnovato. "E' per me un grande piacere annunciare che commissioneremo una statua di Sergio da mettere all'Etihad Stadium. E non vediamo l'ora di poter dare a Sergio un degno addio alla fine della stagione". Juve alla finestra. Getty Images

Dopo 10 anni di trionfi (4 Premier, 1 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 3 Community Shield il bilancio provvisorio) è ai titoli di coda il matrimonio tra il Kun e il City. Il miglior bomber della storia del club inglese (257 gol in 384 presenze) sarà così uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. A 32 anni, sebbene l'ultima stagione sia stata complicata per via degli infortuni, Aguero rimane uno dei migliori bomber in circolazione e alla sua porta c'è già la fila: la Juventus rimane alla finestra, insieme a Barcellona e Psg. In particolare i blaugrana cercano un attaccante top dopo l'addio di Luis Suarez e l'acquisto dell'argentino potrebbe far cambiare idea a Messi, mentre a Manchester pensano proprio di sostituirlo con la Pulce.

AGUERO: "SODDISFAZIONE E ORGOGLIO"

Sergio Aguero ha affidato a Twitter i suoi primi pensieri dopo l'addio al Manchester City. "Quando un ciclo finisce, sorgono molte sensazioni - ha scritto il Kun - Un enorme senso di soddisfazione e orgoglio rimane in me per aver giocato con il Manchester City per dieci stagioni intere, cosa insolita per un giocatore professionista di questi tempi. Dieci stagioni con risultati importanti, durante le quali sono riuscito a diventare il miglior marcatore storico e a stringere un legame indistruttibile con tutti coloro che amano questo club, persone che saranno sempre nel mio cuore".