Il Chelsea ha scelto Ziyech: 45 milioni di euro all'Ajax

L'AFFARE

Qualche mese dopo il pasticcio in campo in Champions League dell'arbitro Rocchi, Chelsea e Ajax sono tornati a sedersi intorno allo stesso tavolo. Niente ricorsi o scontri, ma una trattativa di mercato che - stando a quanto filtra dall'Olanda - ha portato alla fumata bianca: nella prossima stagione Hakim Ziyech dovrebbe vestire la maglia del Chelsea. Ai Lancieri circa 45 milioni di euro.

La società olandese, eliminata in via indiretta da un errore dell'arbitro nello scontro diretto con i londinesi, non procederà con azioni legali contro la Uefa per avere il risarcimento di 12 milioni di mancati introiti che potrebbe dimostrare di meritare. Per fare cassa, da sempre, all'Ajax conoscono un solo modo: valorizzare i propri talenti. E uno di questo è sicuramente Ziyech, pronto al salto definitivo di qualità dopo aver impressionato nella scorsa Champions League.

Per il fantasista classe 1993 il Chelsea avrebbe trovato l'accordo con l'Ajax sulla base di 45 milioni di euro per la prossima stagione.