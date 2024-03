Il Brighton fissa il prezzo di De Zerbi: la clausola di rescissione è di 14 mln

il più conteso

Dal Barcellona, al Liverpool e al Bayern: tante le big interessate all'allenatore italiano

© Getty Images Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più ambiti per la prossima stagione. Diverse big del calcio europeo cambieranno guida tecnica e il nome dell'allenatore italiano è finito sui principali taccuini. Dal Liverpool, al Barcellona, passando per Bayern Monaco e Manchester United: chiunque vorrà De Zerbi dovrà pagare la clausola di rescissione da 14 milioni di euro, visto che il Brighton non ha alcuna intenzione di fare sconti.

De Zerbi, che nella passata stagione ha portato il Brighton per la prima volta a disputare una competizione europea, l’Europa League, ha un contratto con gli inglesi fino al 30 giugno 2026. Pep Guardiola lo avrebbe consigliato al presidente del Barcellona Joan Laporta, mentre in Inghilterra a Liverpool e Chelsea si è aggiunto il Manchester United. In Germania l'obiettivo numero 1 del Bayern è Xabi Alonso, ma anche De Zerbi è monitorato con grande attenzione.

Le sirene suonano ormai da settimane e per il Brighon non sarà agevole trattenere il tecnico italiano. Ancora in corsa in Europa League, dove è atteso dalla sfida negli ottavi contro la Roma, il Brighton si trova al 9° posto in Premier League a soli tre punti dal settimo, l'ultimo utile per accedere all'Europa sfruttando la Conference League.

