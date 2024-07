Il Besiktas annuncia Immobile, lui saluta la Lazio: "Sarà sempre casa mia"

© Getty Images

Il Besiktas, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Ciro Immobile che giocherà in Turchia nella prossima stagione. L'ex attaccante della Nazionale, attraverso i canali social della Lazio, ha avuto parole molto dolci nei confronti del suo ex club: "Sono circondato da tante emozioni, non è stato facile prendere questa decisione. Ho parlato col presidente e la società e la mia decisione è stata accettata. In tutte le cose c’è un inizio e una fine. Questa è la fine di una bellissima avventura. Non posso far altro che ringraziare tutti, ma l'abbraccio più grande va a tutti i tifosi. Mi hanno fatto sentire a casa mia".