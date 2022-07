"Ho bisogno di te al Barça": Xavi e la telefonata che ha convinto Kessie

IL RETROSCENA

In un primo momento, il giocatore ivoriano aveva schivato l'interesse dei blaugrana

Questione di DNA blaugrana. Lo stesso patrimonio genetico che Franck Kessie, dopo la stagione da scudetto col Milan, credeva di non possedere. Il corteggiamento del Barcellona è partito con largo anticipo, ma come svela Mundo Deportivo, l'ivoriano aveva temporeggiato una volta informato dell'interesse del club catalano. La preoccupazione di Franck era quella di non poter garantire, con i suoi piedi, lo stile di calcio richiesto da Xavi. Il tecnico blaugrana però, è intervenuto di persona con una telefonata. Pochi giorni dopo, lo svincolato Kessie firmava un quadriennale con clausola da 500 milioni col club catalano. Il Barça ha il suo nuovo Presidente

















































Vedi anche Calcio estero Barcellona, ufficiale Kessie: contratto fino al 2026 e clausola da 500 milioni "Franck, ho bisogno di te", ha esordito Xavi dalla Spagna. Le paure dell'ivoriano circa la sua mancanza di tecnica o di velocità di pensiero sono state dissipate in pochi minuti grazie alla trasparenza del tecnico blaugrana. Xavi ha spiegato per filo e per segno il suo progetto, facendo capire a Kessie la necessità di fisico e copertura davanti alla sua difesa. Dopotutto, Xavi ha condiviso lo spogliatoio con giocatori più fisici come Seydou Keita e Yaya Touré, quest'ultimo connazionale di Franck. Xavi ha impiegato poco per iniettare nuovo entusiasmo in Kessie, facendogli capire che il DNA blaugrana non si limita solamente alla raffinatezza e rapidità dei passaggi, ma è prima di tutto una questione di cuore.