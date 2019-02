Fulham: esonerato Claudio Ranieri

28/02/2019

Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Fulham. Chiamato a novembre per risollevare le sorti del club al posto di Jokanovic, il tecnico romano è stato esonerato nella giornata di giovedì dopo la sconfitta contro il Southampton, rivale diretto per la salvezza. In 16 gare sotto la sua guida sono arrivate ben 10 sconfitte, di cui quattro consecutive. Al suo posto è stato chiamato il 38enne Scott Parker.