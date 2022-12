Messi, rientro a Rosario da eroe: bagno di folla intorno a casa

© Getty Images

Delirio e bagno di folla per Leo Messi anche al ritorno a Rosario, la sua città natale, insieme al suo concittadino Di Maria, dopo il trionfo mondiale con l'Argentina. Atterrati in elicottero, i due sono stati accolti da Kily Gonzalez, ex nazionale che in Italia vestì la maglia dell'Inter. Poi è partita una nuova "processione" tra tifosi in delirio che aspettavano selfie e strette di mano dai freschi campioni del mondo.