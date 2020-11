Eto'o torna in campo? Il Real Murcia: "Al 50% ci sarà la firma"

Samuel Eto'o potrebbe tornare in campo 14 mesi dopo aver annunciato il ritiro. L'attaccante camerunese è in trattativa con il Racing Murcia, club di terza divisione spagnola. "La possibilità che firmi con noi è al 50% - ha detto il presidente Morris Pagniello a Radio Marca - La prossima settimana sapremo se possiamo acquistarlo. Abbiamo investitori in Messico e negli Emirati che possono sostenere economicamente l'operazione".

Getty Images