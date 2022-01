Eriksen, offerta del Brentford: vicino il ritorno in Premier League

mercato

Contratto di sei mesi più opzione per la proroga per la stagione 2022-23: l'ex Inter ha fretta di tornare a giocare

Christian Eriksen ha fretta di ritornare a giocare a calcio, il suo sogno è essere convocato dalla Danimarca per i Mondiali in Qatar di dicembre e il Brentford gli offre l'occasione di tornare protagonista da subito in Premier League. Secondo The Athletic è infatti il club londinese quello che gli ha proposto un accordo sino a fine stagione più un'opzione per quella successiva: le trattative sono in fase avanzata. Getty Images

Il Brentford, nonostante una sola vittoria nelle ultime cinque partite, ha dieci punti di margine sulla zona retrocessione e sarebbe quindi una buona chance per l'ex Inter di rientrare in modo "morbido": situazione di classifica tranquilla e club non di prima fascia per ritrovare pian piano la forma agonistica persa in questi mesi senza partite.

Dopo l'arresto cardiaco a Euro 2020, Eriksen ha rescisso il contratto con il club nerazzurro visto che le regole della Serie A non consentono di giocare con un defibrillatore interno, a differenza - per esempio - dell'Inghilterra. Nel corso delle ultime settimane si era allenato con l'Odense e ora attende la grande chance di rientrare nel calcio che conta.