Dilemma Barcellona: Messi e lo spogliatoio non vogliono Griezmann

18/05/2019

Antoine Griezmann dovrebbe essere il colpo dell'estate del Barcellona, ma se al momento dei saluti del francese con l'Atletico il suo destino in Catalogna sembrava ormai fatto, nelle ultime ore è tornato di moda l'uso del condizionale riferendosi alla milionaria trattativa. Lo spogliatoio del Barcellona, infatti, sarebbe totalmente contro questo innesto voluto dalla società, a partire da Messi. Secondo le ricostruzioni della stampa catalana Griezmann sarebbe una "persona non gradita" dai giocatori del Barça che non assicurerebbero il benvenuto alla stella dell'Atletico in caso di arrivo, anzi.



Una situazione particolare che per la prima volta avrebbe fatto esporre in maniera decisa i componenti principali dello spogliatoio del Barcellona, dichiaratamente contro la decisione di mercato del presidente Bartomeu secondo quanto rivelato da alcune fonti interne a Sport, il quotidiano catalano vicino alle dinamiche dei blaugrana. I motivi per cui Griezmann non sarebbe gradito alla squadra sono molteplici.



Innanzitutto un'antipatia dei giocatori chiave del Barcellona verso il francese, accresciuta dal video ("La Decision") della scorsa stagione in cui snobbava di fatto l'interesse del Barcellona per giurare fedeltà all'Atletico. Un annuncio che arrivò dopo che diversi giocatori si erano esposti pubblicamente sulla possibilità di accoglierlo a braccia aperte al Camp Nou, ritrovandolo poi ancora come avversario nella corsa al titolo di Liga. Un modo di declinare l'invito che venne preso come disprezzo del Barcellona e dei giocatori. Per cui non degno di vestire la maglia azulgrana.



Un sentimento di affronto imperdonabile che, sempre secondo il quotidiano spagnolo, vive anche Lionel Messi che ha assicurato ai compagni di non aver avuto voce in capitolo nella trattativa, rivelando anzi di non aver chiamato Griezmann e di non apprezzarlo particolarmente. Per buona parte dello spogliatoio poi Griezmann non è il tipo di giocatore di cui il Barcellona ha bisogno in questo momento per rinforzarsi, preferendo giocatori come De Jong e De Ligt.