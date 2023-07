Dembélé fa litigare PSG e Barça: sceicchi pronti a pagare la clausola

COME NEYMAR

L'attaccante francese ha detto sì, importanti le tempistiche: scade oggi la clausola da 50 milioni che raddoppia dal 1° agosto

Primo Clasico nel segno del Barcellona





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tra Barcellona e PSG si profila un altro caso Neymar, anche se dalle cifre più contenute. I francesi, infatti, hanno individuato in Ousmane Dembélé il sostituto di Kylian Mbappé e sono disposti a pagare la clausola di rescissione: 50 milioni se l'acquisto viene finalizzato entro oggi, 100 milioni dal 1° agosto. In entrambi i casi la metà andrà al calciatore in scadenza nel 2024 e al suo entourage. In casa Barça sono infuriati e sono disposti alla guerra, chiedendo alla Uefa di indagare se i transalpini rispettano o meno il Fair Play Finanziario e da dove ottengono tutte le loro risorse finanziarie. L'arrabbiatura in casa Barça va di pari passo con il pessimismo, visto che per i noti problemi finanziari non possono lontanamente pareggiare la ricca offerta del PSG a Dembélé, peraltro già accettata.

Sabato il PSG ha inviato una lettera al Barça chiedendo l'autorizzazione a negoziare con Dembélé, cosa che il Barcelona ha categoricamente rifiutato, dichiarando il suo attaccante "incedibile". Nella stessa giornata il presidente Laporta e il direttore sportivo Mateu Alemany hanno incontrato Dembélé d'urgenza per ribadirgli la sua grande importanza per la squadra. Poi domenica è stato lo stesso Xavi a ribadire ancora una volta quanto sia un calciatore fondamentale del suo progetto. Il tecnico ha intenzione di lottare fino all'ultimo secondo, visto che considera l'esterno quasi la pietra filosofale della sua squadra, il calciatore che fa la differenza in attacco grazie al suo micidiale uno contro uno.

La palla, però, è nelle mani di Dembélé e del suo entourage, che hanno trovato l'accordo con il PSG fino al 2028. I francesi, al contrario dei catalani, sono riusciti a soddisfare in pieno le richieste dell'attaccante. In casa Barça regna il pessimismo e sembrano rassegnati a perdere la loro stella, come accaduto nel 2017 con Neymar. Intanto il Barcellona ha cambiato il programma di viaggio per Las Vegas, dove mercoledì mattina affronterà il Milan. Lewandowski e compagni avevano programmato di prendere un volo da Dallas alle 11:30 (18:30 italiane), ma ora non si imbarcheranno fino alle 18:00 (01:00 ora italiana), un orario che consentirà ai catalani di sapere se Dembélé ha già versato alla Liga la sua clausola rescissoria.

Vedi anche Calcio estero Amichevoli: Barcellona batte Real 3-0, a segno Dembélé, Fermin e Torres