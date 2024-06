De Bruyne spaventa il City: "Arabia? In due anni lì più soldi che in 15 anni di carriera"

© Getty Images

Kevin De Bruyne spaventa Pep Guardiola e tutto il Manchester City. In un'intervista al portale belga Het Laatste Nieuws, il centrocampista apre a un trasferimento in Arabia Saudita. "Ho ancora un anno di contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere - ha confessato De Bruyne - Alla mia età devi essere aperto a tutto. Si parla di incredibili quantità di denaro in quella che potrebbe essere la fine della mia carriera. A volte devi pensarci. Se giocassi lì per due anni, potrò guadagnare una quantità incredibile di soldi. Gioco a calcio da 15 anni e potrei anche non raggiungere mai quella cifra. Ma al momento non ho ancora dovuto pensarci".