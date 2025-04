De Bruyne lascia il Manchester City dopo 10 anni: "Ogni storia ha una fine"

Queste le sue parole di addio affidate ai social: "Caro Manchester. Vedendo questo hai probabilmente capito cosa voglio dirti. Così vado dritto al punto per dire che questi saranno i miei mesi finali da giocatore del Manchester City. Non è per niente facile scrivere queste cose ma, da giocatori di calcio, tutti noi sappiamo che questo giorno arriva inevitabilmente. Questo è il giorno e ti meriti che sia io a dirtelo per primo. Il calcio mi ha portato da te e in questa città. Inseguendo il mio sogno, non sapevo che questo periodo avrebbe cambiato la mia vita. Questa città, questa squadra... mi hanno dato TUTTO. Non avevo altra scelta che ridare TUTTO indietro! E indovinate? Abbiamo vinto TUTTO. Che ci piaccia o no, è ora di dire addio. Suri Rome, Mason, Michele e io siamo grati per quello che questo posto ha significato per la nostra famiglia. Manchester sarà sempre la nostra casa nei passaporti dei nostri figli e, cosa più importante, in ciascuno dei nostri cuori. Questa sarà sempre la nostra CASA. Non ringrazieremo mai abbastanza la città, lo staff del club, i compagni e i loro familiari per questo viaggio decennale. Ogni storia ha una fine, ma questo è stato senza dubbio il capitolo migliore. Godiamoci questi ultimi momenti insieme! Con grande amore, KDB".