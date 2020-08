Dall'Argentina: Messi parlerà presto della sua situazione col Barcellona

ATTESA

Tutto il mondo sta parlando di Lionel Messi ma, paradossalmente, manca la voce più importante, quella del giocatore stesso. Un vuoto che sarà presto colmato, scrivono in Argentina: la Pulce non vuole che nessuno detti l'agenda sul suo futuro e quindi sta organizzando un evento - probabilmente social vista l'impossibilità di convocare una vera conferenza stampa in tempi di coronavirus - per raccontare la sua versione dei fatti e la situazione col Barcellona.

Ieri era circolata la notizia che Bartomeu fosse disposto a dimettersi nel caso Messi avesse annunciato pubblicamente che il problema di una permanenza a Barcellona fosse legata esclusivamente al presidente. Con questa mossa, riporta Olé, Leo mette in chiaro che sarà lui e soltanto lui a spiegare come stanno i fatti e con le giuste tempistiche.

Lo dimostra il fatto che l'offerta di Bartomeu è stata sostanzialmente snobbata dal giocatore e dal padre-agente. I due si muoveranno verso Barcellona domenica: Leo per rispondere agli allenamenti - una mossa per non incorrere in sanzioni - e Jorge per parlare col club del futuro. Il Manchester City resta in pole, l'Inter lavora a fari spenti mentre il PSG prova a recuperare posizioni con una maxi-offerta.