Dalla Spagna: Mbappé ha ribadito a Pochettino che non rinnoverà col Psg

L'operazione per portare Kylian Mbappé al Real Madrid entra nel vivo. Secondo quanto riporta 'As' l'attaccante francese, che ha anticipato il rientro dalle vacanze e si sta già allenando sui campi del Loges Sports City, ha avuto un breve incontro con il tecnico Mauricio Pochettino a cui ha ribadito l'intenzione di non voler rinnovare il contratto con il Psg. A questo punto tutto dipende dalle intenzioni del club francese: tenere la stella ex Monaco per un anno per poi perderla a zero, oppure metterlo sul mercato. Con il Real in prima fila.