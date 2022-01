Dalla Francia: la prossima stagione Zidane sostituirà Pochettino al Paris Saint-Germain

dalla francia

Conferme incrociate anche dalla Spagna: in estate il francese tornerà in panchina e lo farà a Parigi

Un solo anno sabbatico per Zinedine Zidane che dalla prossima estate tornerà a lavorare e lo farà a casa, in Francia: l'ex allenatore del Real Madrid infatti sostituirà Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain. Questo il nome forte voluto fortemente dal presidente Al-Khelaifi per la sua squadra, come riporta RMC (con conferme che arrivano anche dalla sponda spagnola). Getty Images

Il nome di Zizou non sarebbe legato alla permanenza di Kylian Mbappé, destinato ad andare a parametro zero al Real Madrid anche se, come racconta Daniel Riolo (autore dello scoop e che già l'anno scorso aveva predetto l'arrivo di Messi al PSG con mesi di anticipo), la mossa del club parigino potrebbe anche convincere in extremis l'attaccante a firmare il rinnovo di contratto. Neppure un'eventuale vittoria in Champions League, comunque, salverebbe Pochettino: il PSG è nel destino di Zidane.