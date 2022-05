Dalla Francia: il Psg ha deciso, via Navas. Donnarumma sarà il titolare

Secondo L’Equipe il Psg ha già scelto il futuro della sua porta: ha deciso di puntare su Donnarumma per la prossima stagione. Keylor Navas, dunque, è destinato a essere messo in vendita nel mercato estivo. I parigini hanno in rosa parecchi portieri. Oltre a Gigio e al costaricano, ci sono Sergio Rico, Marcin Bulka e Areola. Di sicuro sono previsti parecchi cambiamenti in casa Psg, visto che sono in discussione anche i ruoli di allenatore e direttore sportivo.

Getty Images