Dall'Inghilterra: José Mourinho tra i candidati per la panchina del Psg

L'INDISCREZIONE

Il club parigino sta cercando il sostituto di Pochettino che nei prossimi giorni sarà esonerato

José Mourinho sarebbe uno dei contendenti più caldi per la panchina del Paris Saint-Germain nella prossima stagione. Le indiscrezioni sono rimbalzate da più parti in Inghilterra e tutte convergono sul fatto che il tecnico portoghese, tornato al trionfo in Europa vincendo la Conference League con la Roma, sia un profilo attentamente valutato dalla proprietà del club parigino. Nonostante la pressione positiva di Mbappé, infatti, Mauricio Pochettino va verso l'esonero.

Nei giorni subito successivi al trionfo coi giallorossi Mourinho si era detto certo di restare nella prossima stagione, ma sia il The Telegraph che TalkSport hanno lanciato l'indiscrezione sull'avvicinamento del Psg che è alla ricerca di un sostituto per Pochettino. Già nel 2019 al Tottenham lo Special One subentrò all'argentino.

Quello di Mourinho è uno dei tanti nomi finiti nel calderone per la panchina del Psg. Nelle scorse settimane si è parlato di Gallardo del River Plate, ma anche di Galtier reduce da buoni risultati in Ligue 1 con Lille (titolo) e Nizza. Senza dimenticarsi di Zidane.