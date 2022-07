Dall'Inghilterra: Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di andare via

DALL'INGHILTERRA

L'attaccante portoghese secondo i media britannici ha chiesto ai Red Devils di non ostacolare l'addio in caso di offerta congrua

Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di lasciarlo partire. Ne sono sicuri in Inghilterra dove da più parti viene confermata la richiesta del portoghese al proprio club di agevolare l'uscita in caso di arrivo di un'offerta adeguata. Ronaldo, che nella stagione del ritorno ai Red Devils dalla Juventus ha segnato 24 reti, non è riuscito ad aiutare lo United a conquistare un posto in Champions League, competizione che vorrebbe ancora disputare da protagonista per provare a vincerla. La classifica dei primi 10 migliori marcatori in nazionale



















Per questo con l'aiuto del potentissimo agente Jorge Mendes proverà a forzare la mano portando un'offerta che lo United possa ritenere congrua. Secondo The Athletic il Chelsea nelle scorse settimane, con la nuova proprietà, avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del portoghese e anche il Bayern Monaco, nonostante le smentite delle ultime settimane, ha discusso della possibilità. Il quotidiano online britannico cita anche il Napoli, mentre tra le possibili pretendenti per una volta non appare il Psg.