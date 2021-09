Cristiano Ronaldo atterrato a Manchester: riprende la storia con lo United

Cristiano Ronaldo è arrivato nel Regno Unito, pochi giorni dopo aver completato il suo clamoroso trasferimento dalla Juventus al Manchester United. La superstar portoghese è atterrata all'aeroporto di Manchester giovedì sera, la stessa notte in cui è stato confermato che indosserà nuovamente l'iconica maglia numero 7 che vestiva durante il suo primo periodo all'Old Trafford. È stato accolto all'arrivo in un terminal privato da Darren Fletcher, suo ex compagno di squadra e direttore tecnico del club.