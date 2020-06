Dall'Argentina: Ronaldinho vuole tornare in campo e giocare per Maradona

QUASI IMPOSSIBILE MA...

In Sudamerica l'hanno già definita "La bomba di mercato della pandemia". Si tratta di un rumors che proviene dall'Argentina: Ronaldinho, ritiratosi nel 2018 e attualmente agli arresti domiciliari in Paraguay per i problemi dovuti all’uso di un passaporto falso, avrebbe confidato ad alcuni amici di avere intenzione di tornare a giocare a calcio e di volerlo fare solo per Diego Armando Maradona, al Gimnasia La Plata. Ronaldinho: nuova vita, nuovo look

La suggestione di mercato arriva dal periodico El Dia e al momento non trova alcuna conferma ufficiale: di Dinho al Gimnasia si era infatti parlato soltanto nel 2016, quando il brasiliano ex Milan sembrava essere vicino al club come promessa da parte del candidato alla presidenza, Marin. Nient'altro, ma immaginare il ritorno in campo di Ronaldinho agli ordini del Diez ha già fatto sognare i tifosi di tutto il mondo...

