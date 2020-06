Chelsea, ufficiale l'acquisto di Timo Werner dal Lipsia

MERCATO

Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto dal Lipsia di Timo Werner, bruciando la concorrenza di Liverpool e Manchester United. L'attaccante tedesco sbarcherà a Londra a luglio dopo la fine della Bundesliga e non giocherà così i quarti di Champions League ad agosto con la squadra della Red Bull. Abramovich ha versato la clausola rescissoria di 55 milioni di euro e il calciatore ha firmato un contratto di circa 200mila euro a settimana fino al 2025.

Anche l'Inter ci aveva fatto più di un pensiero in ottica della sostituzione di Lautaro Martinez, ma il Lipsia è bottega cara che non fa sconti e anche il calciatore alla voce stipendio si era mostrato piuttosto ambizioso. Chi non ci ha pensato due volte è stato Abramovich, disposto a pagare la clausola di rescissione e coprire di sterline il 24enne bomber, 32 gol e 13 assist in stagione. Per la felicità di Lampard, che chiedeva a gran voce un attaccante centrale dopo Abraham e Giroud.

'Sono felice di aver firmato per il Chelsea, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club - le parole di Werner al sito ufficiale del club - . Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi, per quattro anni fantastici. Sarai per sempre nel mio cuore. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grandi successi davanti a noi".