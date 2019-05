Chelsea, gli esoneri sono costati 100 milioni

23/05/2019

Il Chelsea ha perso la battaglia legale con Antonio Conte, a cui dovrà corrispondere poco più di 10 milioni di euro, l’equivalente dell’ ultimo anno di contratto non pagato come risarcimento, e così (fonte Calcio e Finanza) Roman Abramovich sfonda il muro dei 100 milioni di euro in buonuscite. Nel corso della sua gestione, iniziata nel 2003, l'oligarca russo si è infatuato e poi ha scaricato la bellezza di 9 allenatori. Nella lista ci sono ben 4 italiani: oltre all'ex ct della Nazionale, figurano Claudio Ranieri (il primo della serie), Carlo Ancelotti e Roberto Di Matteo. A guadagnarci di più è stato José Mourinho, cacciato due volte: lo Special One si è consolato con 27,5 milioni di euro di buonuscita.