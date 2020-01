Cavani, il padre allo scoperto: "Abbiamo un accordo con l'Atletico Madrid"

L'INTERVISTA

Cinque gol in appena 14 presenze sono un bottino molto magro per le abitudini di Edinson Cavani (293 partite e 198 gol con il Paris Saint-Germain), che da quando Mauro Icardi è sbarcato a Parigi il Matador gioca col contagocce. La storia d'amore del centravanti uruguaiano col club francese è ormai ai titoli di coda, a fine stagione il suo contratto scadrà e sicuramente in estate dirà addio alla Francia. Cavani in fuga da Parigi

L'ex attaccante del Napoli però non vorrebbe aspettare e spinge per dire addio già durante la finestra invernale del mercato, forte dell'accordo già raggiunto con l'Atletico Madrid. A confermarlo sono le parole del padre di Cavani, Luis, che ai microfoni di 'El Chiringuito' ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto tante offerte da Stati Uniti, Inghilterra e Germania, ma ci siamo accordati con l'Atletico Madrid per diversi motivi. Vorrei che la sua carriera continuasse lì, se dovesse rimanere a Parigi sarà solo fino a giugno".

Finora il Psg si è sempre opposto alla cessione e anche Tuchel ha dichiarato pubblicamente che preferirebbe non privarsi di un giocatore così decisivo a metà stagione, ma secondo Luis Cavani la verità sarebbe un'altra: "Tuchel ha detto che ha bisogno di lui ma credo che la paura del Psg sia quella di ritrovarselo contro in Champions League. Ultimamente ha giocato pochissimo, il club lo sta trattando ingiustamente".

Vedi anche inter Psg, Leonardo "vede" il riscatto di Icardi: "C'è l'opzione, sta facendo cose enormi"