Cavani chiede troppo, il Benfica dice di no e salta la trattativa

COLPO SFUMATO

Sfuma il matrimonio tra Edinson Cavani e il Benfica. L'operazione, come riporta la stampa portoghese, è saltata per le richieste economiche dell'uruguaiano, che era volato a Lisbona assieme ai suoi rappresentanti, ritenute eccessive dalla dirigenza lusitana. Secondo 'A Bola', il fratello-agente aveva chiesto un ingaggio di 10 milioni all'anno per un contratto triennale, proposta irricevibile per il Benfica, che ha subito chiuso la trattativa.

Un rilancio di troppo e tutto è saltato. A fronte di un offerta da 8 milioni l'anno per tre anni, il centravanti uruguaiano ed il suo entourage avrebbero chiesto 10 milioni, troppi per il club portoghese. Scaduto a fine giugno il suo contratto con il Psg, Cavani ha deciso di lasciare subito Parigi senza giocare la Champions League ed è libero a parametro zero. Ora i suoi agenti starebbe cercando di riallacciare i rapporti con l'Atletico Madrid nella speranza di portarlo in Spagna.