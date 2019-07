Caos Barcellona: Griezmann in arrivo, ma Messi vuole Neymar

05/07/2019

Clima sempre più bollente in casa Barcellona, ma il caldo di questi giorni non centra niente. A scaldare l'ambiente, reso ancora più incandescente dalla dimissioni del braccio destro del presidente Bartomeu , è il mercato e in particolare Antoine Griezmann e Neymar . Il francese, bloccato da marzo e che sarà annunciato settimana prossima, non gode della stima dello spogliatoio dopo il no della scorsa stagione. Messi, a sua volta, spinge per il ritorno dell'amico Neymar, ma in casa blaugrana i conti alla voce stipendi non tornano.

Tutto fatto per Griezmann, ma lo spogliatoio - con Messi in testa - vuole Neymar. Guai in vista, dunque, per il presidente Bartomeu, che a marzo ha bloccato il francese e non può più tornare indietro causa penali altissime. Ai tempi non c'era il benché minimo sentore della voglia matta di Neymar di tornare in Catalogna dopo l'addio burrascoso di due anni fa, ma ora il possibile ritorno del brasiliano caldeggiato dalla Pulce rischia di far saltare il banco alla voce ingaggi. Perché con Messi a 50 milioni netti all’anno di stipendio e Suarez a 16 è difficile poter pensare di versarne altri 18 a Griezmann e a Neymar circa 22. Senza contare la necessità di vendere per fare cassa: Coutinho e Dembélé sono quelli che hanno più mercato, ma per far posto a O Ney bisogna sacrificare un extracomunitario: Malcom, Vidal o Arthur, con l'ex Bordeaux indiziato numero 1 ma che l'Arsenal ha appena rifiutato.