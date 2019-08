Calciomercato, David Luiz è dell'Arsenal

IL COLPO

Non arriverà Coutinho, quasi certamente, ma l'Arsenal chiude la sua straordinaria campagna acquisti con un altro colpaccio: David Luiz. Via Koscielny, dunque, i Gunners sostituiscono il francese con un altro giocatore di grande esperienza: il brasiliano, 32 anni, arriva dal Chelsea per 8 milioni di sterline, pari a circa 8,5 milioni di euro e ha firmato per due stagioni.

David Luiz non arriva da solo nell'ultimo giorno di mercato per la Premier League: l'Arsenal, infatti, ha chiuso anche la trattativa con il Celtic per il terzino sinistro Kieran Tierney, classe 1997, acquistato per 25 milioni di sterline. Nelle settimane precedenti, alla corte di Unai Emery erano già arrivati Nicolas Pépé, acquisto record nella storia del club, e Dani Ceballos.