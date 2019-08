Calciomercato, Arsenal scatenato: blitz per Coutinho

ALTRO AFFARE

L'Arsenal non si ferma e per colmare il gap con le migliori squadre della Premier League i Gunners stanno mettendo mano al portafoglio. Dopo l'acquisto più costoso della propria storia con Pépé, la dirigenza inglese è pronta a pescare nella Liga. L'assalto è partito per Philippe Coutinho e domenica, in occasione del trofeo Gamper, gli uomini mercato tratteranno con il Barcellona per imbastire una trattativa. L'idea è un prestito oneroso di un anno. Pepè-Arsenal, la rabbia di AdL

Spendere si diceva, ma le casse dell'Arsenal non sono più così cariche dopo gli 80 milioni versati al Lille per Pépé. C'è da trovare un'idea stuzzicante per convincere il Barcellona sfruttando lo scontento di Coutinho che ha già chiesto più volte di andare via prima e dopo l'arrivo di Griezmann. Certo i 142 milioni di euro versati dai blaugrana al Liverpool per portare il brasiliano ex Inter al Camp Nou rendono complicato l'affare, ma un prestito oneroso di un anno in Premier permetterebbe allo stesso Barça di valorizzare un talento che con Valverde non ha mai reso come ci si aspettava.

La trattativa resta molto complicata, ma dall'ambiente Gunners filtra un certo ottimismo.