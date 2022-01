Brentford: Eriksen ha firmato e torna a giocare in Premier

Adesso è ufficiale. Dopo l'arresto cardiaco avuto nella partita degli Europei tra la sua Danimarca e la Finlandia il 12 giugno dell'anno passato, Christian Eriksen torna ufficialmente a giocare. Rescisso il contratto con l'Inter per via del defibrillatore cardiaco sottocutaneo impiantatogli la scorsa estate e impedimento insormontabile all'ottenimento dell'idoneità sportiva per giocare in Italia, il centrocampista danese ha ora firmato un contratto fino a fine giugno 2022 con il Brentford ed è così pronto a tornare in campo per i prossimi 6 mesi con il club di Premier League. "Sono felice di annunciare di aver firmato per il Brentford. Non vedo l'ora di iniziare e spero di vedervi presto" il breve messaggio rilasciato dal danese al Twitter ufficiale del club.