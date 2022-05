Braccio di ferro tra Real Madrid e Psg per Mbappè: sul tavolo cifre record

follie di mercato

La sfida di mercato tra i madrileni e i parigini per accaparrarsi le prestazioni dell'asso francese si incendia già prima dell'aperture del mercato, i soldi messi sul tavolo superano ogni cifra del passato

Non è ancora arrivato il tepore estivo che le temperature del mercato già si impennano. La trattativa per Mbappé sarà la regina assoluta della sessione e per convincere il francese le due squadre con maggiori possibilità, Paris Saint-Germain e Real Madrid, hanno già calato gli assi. Non c'è tempo da perdere, lo sceicco Al-Kelahifi e Florentino Perez lo sanno e dunque mettono sul piatto due offerte, entrambe da capogiro. Il Psg ha già ribadito più volte la volontà di blindare, probabilmente a vita, il talento transalpino, che invece, da tempo, ammicca ai Galacticos. Per questo lo sforzo economico è di quelli titanici. Getty Images

Sul piatto dei parigini secondo El Pais ci sono tre proposte, a salire in base alla durata del contratto. Biennale, con 80 milioni alla firma, 40 il primo e 50 il secondo anno. Triennale con 130 milioni subito, 40 il primo e 50 le altre stagioni. E poi l'offerta più pesante, che aprirebbe probabilmente la possibilità a un insediamento "ad vitam", rendendo Mbappé lo sportivo più ricco in attività. 200 milioni solo per accettare, e poi uno stipendio di 40 milioni il primo anno, 50 il secondo e il terzo e 60 il quarto, con la possibilità di prolungare per gli anni successivi a quest'ultima cifra. Il tutto con il 100% dei diritti d'immagine per il giocatore.

Insomma, una permanenza placcata d'oro. Difficile, se non impossibile rifiutare la El Dorado dello sceicco, se non fosse che l'appeal e il prestigio della squadra parigina in Europa, nonostante l'esborso immenso del presidente, siano decisamente limitati rispetto a quelli del Real Madrid, la squadra più blasonata e vincente del Vecchio Continente. Questo il giovane Kilian lo sa, e vuole consacrare la sua carriera da fuoriclasse assoluto diventando un vincente anche con il club, oltre che con la nazionale.

Il talento generazionale, originario delle periferie parigine, ha espresso più volte un notevole feeling con le merengues che per lui offrono 180 milioni solo per firmare e 40 per ogni anno passato con la camiseta blanca sulle spalle. Niente diritti d'immagine completamente lasciati al giocatore però: metà verranno trattenuti dalla società di Perez. Un'offerta, seppur faraonica, pur sempre minore di quella del PSG. A questo punto la volontà del calciatore farà tutta la differenza del mondo.

Da una parte i soldi dello sceicco e la possibilità di rimanere a Parigi per sempre, probabilmente, con il rischio di non vincere nulla; dall'altra il Real Madrid, col suo fascino di regina vincente del calcio europeo, seppur col portafoglio leggermente meno gonfio (si fa per dire...). Rinunciare a una parte dell'immenso cachet del Psg per la gloria dei galacticos? Diventare il simbolo della Parigi calcistica nel mondo o cercare nuovi stimoli nelle fila della squadra più vincente di sempre? Dei dilemmi che dimostrano come Mbappé attualmente sia il calciatore più corteggiato del mondo.