Benfica scatenato: offerta super per Cavani, colpo Everton Soares 

DAL PORTOGALLO

Estate caldissima per il Benfica. Il club portoghese è infatti scatenato in queste prime battute del mercato 2020 e si prepara a costruire una rosa importante per riprendersi la scena in patria e in Europa. Dopo aver chiuso l'acquisto di Pedrinho del Corinthians, il club guidato da Jorge Jesus ha già messo nel mirino anche Cavani, Everton Soares e Jan Vertonghen. Tre top player che potrebbero far cambiare volto alla squadra, rinforzando la rosa e alimentando nuovi sogni e ambizioni.

Per arrivare al Matador il Benfica ha messo sul piatto ben otto milioni di euro a stagione per tre anni. Un'offerta super, che a breve, salvo colpi di scena, potrebbe concretizzarsi con il via libera dell'ex attaccante di Napoli e Psg. Un grande colpo da top club, capace di sbaragliare la serrata concorrenza per l'uruguaiano e confermare la bontà del nuovo progetto. Nel frattempo, in parallelo, a Lisbona procede spedita la trattativa per mettere la mani su Everton Soares. Dopo essersi messo in mostra nell'ultima Copa America, l'esterno offensivo del Gremio era finito anche nel mirino del Napoli e del Milan, ma il pressing del club portoghese non ha lasciato scampo ai rossoneri e agli azzurri. Nelle prossime ore l'attaccante è atteso in Portogallo per mettere tutto nero su bianco e completare il trasferimento da 22 milioni più il 15% sulla prossima rivendita al Benfica, che resta comunque anche sulle tracce di Bruno Henrique e Gerson.

Quanto invece al reparto arretrato, per la squadra di Jorge Jesus sul mercato il nome più caldo del momento è quello di Jan Vertonghen, per cui sarebbe già stata presentata un'offerta importante per bruciare la concorrenza di Fiorentina e Roma. Un altro pezzo prezioso per completare il puzzle studiato dalla dirigenza del club portoghese per rinforzare la rosa con elementi di qualità ed esperienza per riportare in alto il Benfica non solo in Primeira Liga, ma anche in Europa.

"Ho lasciato il Flamengo solo perché è stato il Benfica a chiamarmi. Non sono venuto per guadagnare più soldi - ha spiegato il tecnico Jesus durante la sua presentazione -. Sono venuto perché il presidente mi ha convinto che si possa far crescere ancora il Benfica e che si possa recuperare il prestigio internazionale che questo club ha avuto per tanti anni". Detto, fatto. Il Benfica vuol tornare nell'élite del calcio.