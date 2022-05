Bayern, Lewandowski non rinnoverà il contratto

MERCATO

In Germania sono sicuri, l'attaccante polacco dice addio ai bavaresi dopo otto stagioni in biancorosso: nel suo futuro il Barcellona

Dopo 8 stagioni condite da 18 trofei e da 343 gol in 374 presenze (!!!), Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco. Stando a quanto riporta la Bild, infatti, il bomber polacco avrebbe già comunicato al club bavarese che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023 e che a 34 anni vorrebbe intraprendere un'altra avventura altrove. Un'avventura che Lewa vorrebbe fosse in Spagna, al Barcellona, tanto che secondo Sport il polacco farà pressing sul Bayern Monaco per essere ceduto già quest'estate. Getty Images

La volontà del giocatore è chiara, quella del Barcellona anche, ma il Bayern Monaco non avrebbe nessuna intenzione di cederlo e per questo sarebbe disposto a trattenerlo per un altro anno e poi perderlo a zero e comunque non intenderebbe cederlo per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro. A maggior ragione dopo che è sfumato l'acquisto di Erling Haaland, in procinto di diventare un nuovo giocatore del Manchester City.

Proprio Haaland avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella scelta di Lewandowski, che non avrebbe per nulla apprezzato il tentativo del club bavarese di ingaggiare il bomber norvegese.

Lewandowski da una parte, il Bayern dall'altra, si preannuncia un'estate di braccio di ferro: "Non c'è nulla da dire, in nessuna direzione, la mia volontà è sempre la stessa, voglio davvero tenerlo e prolungare il suo contratto" ha detto di recente Nagelsmann parlando del centravanti polacco.