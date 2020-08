Barcellona, Suarez: "Voglio restare, se non mi vogliono lo dicano"

BUFERA BARCELLONA

Dopo giorni di silenzio, Luis Suarez esce allo scoperto e chiede chiarezza al Barcellona sul suo futuro. "Si parla di alcuni nomi che ha fatto il presidente, di alcuni cambiamenti, ma nessuno è venuto a dirmi che vogliono fare a meno di me. Se questa è la volontà del club, sarebbe bello che i responsabili di questa scelta venissero a dirmelo direttamente - ha detto a El Pais - Sono qui da 6 anni, abbastanza a lungo da poter dire quello che penso".

"Voglio il meglio per il club e la mia idea è quella di restare, ma se la società ritiene che io sacrificabile non ho problemi a parlare con chi decide". Il 33enne bomber e amico di Leo Messi sarebbe disposto anche ad accettare un ruolo non del tutto da protagonista: "Accetterei di non avere il posto assicurato, la competizione fa sempre bene e se l'allenatore ritiene che debba partire dalla panchina non avrei problemi. Penso di poter dare ancora molto al Barcellona. Mi piacerebbe restare nel momento in posso fornire il mio contributo. Se ho parlato con Koeman? Non ancora".

Suarez è tornato sulla disfatta con il Bayern Monaco. "Siamo stati tutti responsabili, è andato tutto storto. Il Bayern era più in forma e si è adattato meglio al format particolare di questa competizione. Non sappiamo in una doppia gara, con una da giocare al Camp Nou, come sarebbe andata".

Poi lancia un avvertimento al club, pronto a fare una vera e propria rivoluzione. "In questo mondo manca coerenza, la pazienza e la memoria. Quando il Real Madrid perse contro l'Ajax mi ricordo che volevano vendere Kroos e Modric, che oggi sono tornati fenomeni. È un peccato perché è sempre così, le persone hanno opinioni su tutto e possono giudicare molto facilmente: quello che è bianco oggi, domani è nero e viceversa. Quando mancano le conoscenze o gli argomenti per spiegare le cose in profondità, di solito si prende una ragione facile e semplice, ma il calcio è più complesso".