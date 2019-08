"Barcellona, pressing su Neymar solo per tenere buono Messi"

Più i giorni passano, meno è possibile il ritorno di Neymar al Barcellona, a maggior ragione dopo il trasferimento di Coutinho al Bayern Monaco. Il brasiliano era profilo gradito al Psg assieme a Dembélé e tra l'altro lo stesso attaccante francese è deciso a rimanere in blaugrana: la bozza di accordo tra club prevedeva un'offerta del Barça da 100 milioni più il cartellino dei due giocatori, scenario sulla via del tramonto.

Ma, secondo Le Parisien, i dirigenti spagnoli continueranno nel pressing sino a fine mercato, più per non scontentare Messi che per reale convinzione di poter arrivare a Neymar. Il capitano argentino è infatti il più grande sponsor del ritorno di O' Ney in Spagna ma il Barcellona sembra pressimista sull'ipotesi a meno che il brasiliano non decida di esporsi pubblicamente, mossa che fino ad adesso ha scelto di non attuare.